«Краснодар» стал заложником режима экономии»: ветеран объяснил, почему «быки» упустили титул

«Краснодар» по ходу весенней части сезона играл экономно, и это могло подвести команду в борьбе за чемпионство. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» по итогам 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) выразил бывший игрок ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин.

«Можно ли утверждать, что «Краснодар» сам отдал чемпионство, проиграв «Динамо»? Не сказал бы. Да, реализуй они моменты в концовке матча с «Динамо», все бы встало на свои места. Весеннюю часть чемпионата «Краснодар» провел, скажем так, рационально, в режиме экономии — за что раньше ругали Ивича. То есть, играл на результат. Была, по-моему, одна крупная победа, а в остальных матчах забивали один или два.

То есть, им этого хватало, они к этому шли: находили моменты, забивали и играли по результату. Теперь они, наверное, стали заложниками этого. Посмотрим, как они сыграют в финале Кубка. Если «Краснодар» выиграет Кубок, то вкупе со вторым местом это достойный результат», — считает Масалитин.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

Ранее Масалитин порадовался тому, что теперь все знают, когда у «Зенита» 100-летие.

 
