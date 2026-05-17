«Наконец мы узнали, когда у «Зенита» 100-летие»: экс-игрок ЦСКА подвел итоги РПЛ

Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывший футболист ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин подвел итоги розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ). В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что решающая победа «Зенита» над «Ростовом» была ожидаемой.

«Наверное, предполагалось, что «Зенит» не проиграет в Ростове. И предполагалось, что «Спартаку» будет тяжело в Махачкале — потому что «Динамо» надо было оставаться в Премьер-лиге. Команда очень мобилизована, поле не позволяло играть в спартаковский футбол. Так что все закончилось как планировалось.

«Зенит» — с чемпионством. Наконец-то мы теперь узнаем, когда столетие клуба, а то вообще могли не знать. Понятно, что это юмор, но в каждой шутке есть доля шутки», — заметил Масалитин.

«Зенит» стал чемпионом, обыграв «Ростов» со счетом 1:0. Ближайший преследователь «Краснодар» в своем матче 30-го тура разгромил «Оренбург» — 3:0. Но для защиты титула команде необходимо было также поражение сине-бело-голубых.

Бронзу завоевал «Локомотив». Красно-зеленые уступили ЦСКА со счетом 1:3, но этим не воспользовался «Спартак», который сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» — 0:0 — и остался четвертым, отстав от «Локо» на одно очко.

Ранее гол Соболева принес «Зениту» победу в чемпионате.

 
