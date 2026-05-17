«Краснодар» не смог стать чемпионом России

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре и завершилась со счетом 3:0. Главным судьей встречи был Андрей Прокопов.

На 36-й минуте защитник «Краснодара» Кевин Ленини открыл счет, замкнув головой подачу с углового. Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников задел мяч рукой, но не смог его остановить. На 63-й минуте нападающий Джон Кордоба удвоил преимущество, точно пробив в нижний угол после быстрой атаки и паса Батчи.

Благодаря этой победе «Краснодар» набрал 66 очков, однако чемпионом России стал «Зенит», который в параллельном матче обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и финишировал с 68 очками. «Оренбург» завершил сезон на 12-м месте.

