Экс-тренер сборной заявил о проблемах с реализацией большинства у «Локомотива»

Казанский «Ак Барс» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина одержал победу над ярославским «Локомотивом», забросив решающую шайбу в большинстве. Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с «Газетой.Ru» поделился мнением о том, уделял ли тренерский штаб команды из столицы Татарстана внимание этому компоненту.

«Знаете, за день до игры, когда надо проводить восстановительные мероприятия, думаю, было не до каких-то отработок. Я думаю, возможно, был теоретический разбор игры с ребятами и, наверное, какой-то акцент на этом они сделали. Но у «Локомотива»-то большинство страдает больше, чем у «Ак Барса», — заметил Плющев.

Казанцы выиграли со счетом 2:1. Во втором периоде команды обменялись голами — отличились Александр Полунин и Артем Галимов. А на 51-й минуте Александр Хмелевски забросил шайбу после отскока от борта, этот гол оказался победным. Пятая игра серии пройдет в Ярославле 19 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не принимают участие в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

