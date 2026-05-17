«Пощады им не ждать»: российский тренер о судьбе «Зенита»

Тренер Непомнящий: если «Зенит» не станет чемпионом, пощады не ждать им

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что петербургскому «Зениту» может быть непросто в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом». Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Конечно, «Ростов» способен сотворить чудо. Но для меня фаворит все равно «Зенит». Если они в такой ситуации не станут чемпионами, пощады не ждать им. Прощения не будет. Я не болею за «Зенит», но просто невозможно упускать такой шанс», — заявил он.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура национального первенства состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что «Зенит» выиграет РПЛ.