Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Риме

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир WTA-1000 в Риме, Италия.

В финальном матче россиянки оказались сильнее дуэта Кристины Букши (Испания) и Николь Меликар-Мартинес (США). Встреча, которая продолжалась 1 час 10 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:3.

Андреева и Шнайдер сделали один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из 13 заработанных. Букша / Меликар-Мартинес ни разу не подали навылет, сделали одну двойную ошибку и сумели реализовать один брейк-пойнт из трёх.

Андреева — полуфиналистка турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница теперь семи турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде).

Шнайдер — полуфиналистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница восьми турниров WTA (из них пять в одиночном разряде).

