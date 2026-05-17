Бывший футболист «Краснодара» рассказал, кто украл у команды чемпионство

Экс-футболист Деменко: у «Динамо» была злость на «Краснодар»
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» выделил голкипера московского «Динамо» Андрея Лунева как лучшего игрока матча против «Краснодара» (2:1) в 29-м туре.

«Действительно потрясающе матч провел, спас команду – надо это выделить – именно в тот момент, когда для «Динамо» это было важнее всего. И Лунев после матча сказал, что для них это было принципиально. Мало кто верил, что «Динамо» может обыграть «Краснодар», но даже сыграть вничью и отобрать очки было принципиально. «Краснодар» два года подряд обыгрывал динамовцев в последнем туре, из Кубка в этом сезоне он их выбил. Конечно у бело-голубых была своя злость на «быков». Поэтому «Динамо» максимально пыталось проявить свои лучшие качества. «Краснодар» все равно выглядел на поле предпочтительнее, но это футбол», — считает Деменко.

Потерпев поражение от «Динамо», «Краснодар» перед последним туром Российской премьер-лиги опустился на второе место турнирной таблицы, пропустив вперед санкт-петербургский «Зенит», и теперь для чемпионского титула должен сам дома обыграть «Оренбург» и рассчитывать на выездное поражение главного конкурента от «Ростова».

