Семин заявил, что «Ростов» может дать бой «Зениту»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин выразил уверенность, что «Ростов» может стать серьезным соперником для петербургского «Зенита» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Но сейчас у «Краснодара» уже значительно меньше шансов на первое место. Конечно, «Ростов» может дать бой «Зениту», ему надо дома выигрывать. И команда может за все обиды, которые были раньше, за бесконечные поражения от «Зенита» и при наличии большого количества своих болельщиков дать бой сопернику», — указал Семин.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура национального первенства состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что «Зенит» выиграет РПЛ.