Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Бывший тренер «Реала» возглавил «Челси»

«Челси» объявил о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера
Ismael Adnan/Global Look Press

Лондонский «Челси» на своем сайте объявил о назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.

Стороны заключили рабочее соглашение на четыре года, а к своим обязанностям Алонсо приступит 1 июля. В заявлении клуба указано, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объем полномочий по сравнению с должностью тренера.

«Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи», — указал сам тренер в своем обращении.

Последним местом работы Алонсо стал мадридский «Реал», который он возглавлял несколько месяцев — с лета 2025 года по январь 2026 года.

16 мая «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

Ранее Криштиану Роналду получил худшую оценку за финал Лиги чемпионов.

 
Теперь вы знаете
Крупнейшая атака дронов на Москву за год, победа Болгарии в «Евровидении» и вспышка Эболы. Главное к утру 17 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!