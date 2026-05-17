Бывший тренер «Реала» возглавил «Челси»

Лондонский «Челси» на своем сайте объявил о назначении испанского специалиста Хаби Алонсо на должность главного тренера команды.

Стороны заключили рабочее соглашение на четыре года, а к своим обязанностям Алонсо приступит 1 июля. В заявлении клуба указано, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объем полномочий по сравнению с должностью тренера.

«Из моего общения с владельцами и спортивным руководством стало ясно, что у нас общие амбиции. Мы хотим создать команду, способную стабильно выступать на самом высоком уровне и бороться за трофеи», — указал сам тренер в своем обращении.

Последним местом работы Алонсо стал мадридский «Реал», который он возглавлял несколько месяцев — с лета 2025 года по январь 2026 года.

16 мая «Челси» проиграл «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Встреча, которая состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче оформил Антуан Семеньо, который поразил ворота соперника на 72-й минуте. Его ассистентом выступил Эрлинг Холланд.

