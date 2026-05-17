«Цель десять тысяч шагов»: Трусова показала, как учит сына ходить

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegtam-канале опубликовала видеозапись, на которой запечатлено, как она учит ходить своего девятимесячного сына.

«Плавно идем к цели в 10 000 шагов. Пока что, правда, не в день, а суммарно», — написала она.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Зимой фигуристка объявила о возобновлении карьеры. Она вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть карьеры.

Ранее Трусову назвали уникумом в фигурном катании.