«Уже не отпустит»: Карпин о команде, которая выиграет РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил уверенность, что петербургский «Зенит» уже не упустит лидерство в Российской премьер-лиге (РПЛ) и выиграл золотые медали турнира. Об этом он заявил в рамках фестиваля Российского футбольного союза «Магнит футбола».

«Достаточно простой вопрос. Я думаю, что «Зенит» уже не отпустит, наверное. Всё-таки ему достаточно ничьей с «Ростовом», который уже спасся. Ему очки нужнее», — указал специалист.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура национального первенства состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

