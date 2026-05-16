Бывший игрок «Краснодара» назвал главную причину поражения от «Динамо»

Экс-футболист Деменко: «Краснодару» не хватило с «Динамо» реализации
Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, во время профессиональной карьеры выступавший в том числе за «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2) в 29-м туре из-за нереализованных при счете 1:1 своих стопроцентных моментов.

«Конечно «Краснодару» не хватило реализации. Сначала Дуглас Аугусто попал во вратаря, потом Боселли не смог его переиграть… Лунев, конечно, здорово прочитал этот момент, остался на позиции, но везение там было – от этого все-таки никуда не денешься. А что касается чемпионской гонки, все-таки думаю, «Зенит» однозначно в этом году заберет титул. Это обидно для «Краснодара», потому что неизвестно, как дальше сложится судьба команды. Она может психологически просесть. Понятно, что будет еще Кубок, но если и там проиграть – это будет очень серьезный удар», — считает Деменко.

«Краснодар» уступил в 29-м туре московскому «Динамо» (1:2) и утратил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги, пропустив вперед «Зенит». Теперь в последнем туре команду Мурада Мусаева устроит только собственная победа при поражении конкурента от «Ростова» на выезде. С Суперфинале Кубка страны «быки» встретятся с московским «Спартаком».

