«Надеюсь на дальнейшее сотрудничество»: Валиева обратилась к иностранному хореографу

Telegram-канал «Kamila Valieva»

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале поблагодарила французского хореографа Бенуа Ришо, который поставил ей одну из программ на следующий сезон.

«Спасибо. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество», — написала фигуристка, выложив фотографию с французским специалистом.

Ради постановки программы Валиевой Ришо задержался в Москве. Также он работал с Александрой Трусовой, Евгением Семененко и танцевальным дуэтом Василисы Кагановской и Максима Некрасова.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

21 марта 2026 года на Кубке Первого канала она впервые после дисквалификации вышла на лед с короткой программой, предприняв попытку четверного тулупа, но упала и получила 70,00 балла.

Ранее Ирина Роднина заявила, что не помнит ни одной программы Валиевой.

 
