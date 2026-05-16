«Спартак» назвали нестабильной во всех отношениях командой

Бывший форвард сборной России Андрей Канчельскис заявил, что у московского «Спартака» в текущем сезоне чемпионата России нет стабильности. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Спартак» является нестабильной командой во всех отношениях. Понятно, что у команды большие амбиции, «Спартак» — это имя и самая большая армия болельщиков в России. Но играют ведь игроки», — сказал Канчельскис.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Лидирует в турнире петербургский «Зенит» набравший 65 баллов. «Краснодар» идет на второй строчке, имея в активе 63 очка. «Зенит» станет чемпионом России, если в заключительном туре не проиграет «Ростову».

Ранее «Спартак» официально объявил об уходе иностранного футболиста.