«Спартак» официально объявил об уходе иностранного футболиста

«Спартак» официально объявил об уходе Бонгонда из команды
Московский «Спартак» в своем Telegram-канале официально объявил об уходе из команды полузащитника Тео Бонгонда.

Клуб отказался продлевать контракт с игроком сборной ДР Конго.

«Мы благодарим Тео за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере», — указано в сообщении.

До этого, 16 мая, Бонгонда в своих социальных сетях сам рассказал о том, что покидает клуб. За «Спартак» Бонгонда провел 75 матчей во всех турнирах, забив 16 мячей. Всего за «Спартак» он выступал три года.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Лидирует в турнире петербургский «Зенит» набравший 65 баллов. «Краснодар» идет на второй строчке, имея в активе 63 очка. «Зенит» станет чемпионом России, если в заключительном туре не проиграет «Ростову».

Ранее игрок «Спартака» назвал цели команды на остаток сезона.

 
