На матч «Зенита» назначен судья, отстраненный из-за ошибок в пользу клуба из Санкт-Петербурга

На матч «Зенита» в 30-м туре РПЛ назначен судья Кукуян
Судья Павел Кукуян войдет в судейскую бригаду на матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и «Ростовом».

Кукуян в этом матче будет отвечать за систему VAR, главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Этот матч станет для Кукуяна первым после отстранения за грубую ошибку в пользу «Зенита».

18 марта «Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче Пути регионов Кубка России. Встреча прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил ударом с пенальти Джон Дуран. Он отличился на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Ряд экспертов назвал этот 11-метровый удар очень спорным. Тогда главным арбитром был назначен именно Кукуян.

Позднее Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза официально признала ошибочным этот пенальти. Кукуян был отстранен, он больше месяца не получал назначения на матчи.

Матч «Зенита» и «Ростова» — как и все матчи 30-го тура РПЛ — состоится 17 мая, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Для победы в чемпионате России «Зениту» нужно набрать в этом матче одно очко.

