Звезда «Барселоны» покидает клуб

Футболист «Барселоны» Левандовски покидает команду
Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Форвард Роберт Левандовски объявил в своих соцсетях об уходе из клуба.

«Я никогда не забуду любовь, которую получил от болельщиков с самых первых дней. Спасибо всем, кого я встретил за эти прекрасные четыре года. Отдельная благодарность президенту Лапорте за шанс прожить самый невероятный этап моей карьеры», — заявил Левандовски.

За «Барселону» Левандовски провел 191 матч, забив 119 мячей.

11 мая «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 29-кратным чемпионом страны.

Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Маркус Рашфорд и Ферран Торрес . На 64-й минуте встречи на поле вышел бразилец Рафинья, пропустивший из-за травмы подколенного сухожилия почти полтора месяца — он не играл с конца марта.

Благодаря этой победе «Барселона» набрала 91 очко. Идущий вторым «Реал» отстает на 14 очков и уже не сможет догнать соперника за три оставшихся матча.

Ранее два звездных игрока «Барселоны» не прошли допинг-тест и были оштрафованы.

 
