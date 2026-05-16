Игру «Спартака» назвали более чемпионской, чем у «Зенита»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что весной красно-белые показывают более чемпионскую игру, чем петербургский «Зенит», передает «Чемпионат».

«По весне лучшую игру показывает «Спартак». Это более чемпионская игра, чем у «Зенита». Самое главное, что по игре «Зенит» уступает многие матчи, несмотря на то что умудряется выиграть», — сказал Червиченко.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Лидирует в турнире петербургский «Зенит» набравший 65 баллов. «Краснодар» идет на второй строчке, имея в активе 63 очка. «Зенит» станет чемпионом России, если в заключительном туре не проиграет «Ростову».

