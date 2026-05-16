Футболист «Спартака» объявил об уходе из клуба

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонгда объявил в соцсетях об уходе из клуба.

«Одна страница закрывается, другая открывается. Мы пришли сделать то, что должны были сделать, нас не интересуют взгляды или мнения людей, спасибо «Спартаку» за эти 3 года уважения. Без обид под конец», — написал Бонгонда.

За «Спартак» Бонгонда провел 75 матчей, забив 16 мячей.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Лидирует в турнире петербургский «Зенит» набравший 65 баллов. «Краснодар» идет на второй строчке, имея в активе 63 очка. «Зенит» станет чемпионом России, если в заключительном туре не проиграет «Ростову».

