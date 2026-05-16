Экс-президент «Спартака» о легионере «Зенита»: отбыл номер, забрал деньги и поехал

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о ситуации вокруг колумбийского нападающего Джона Дурана, который покинул петербургский «Зенит» еще до конца сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат».

«Дело в том, что человек совершенно не хотел здесь играть — отбыл номер, забрал деньги и поехал. Я не знаю, как с этим бороться. Ты же не заставишь, не будешь палками бить», — сказал Червиченко.

9 февраля 2026 года петербургский «Зенит» официально объявил об аренде колумбийского нападающего «Аль-Насра» Джона Дурана. Срок соглашения — до конца июня 2026 года. За время выступлений в составе команды футболист провел девять матчей и отличился дважды.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Дуран расторг с «Зенитом» арендное соглашение.

 
