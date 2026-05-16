В «Балтике» настроены на борьбу за победу в РПЛ

Игрок «Балтики» Мендель: в следующем сезоне мы готовы побороться за победу в РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Андрей Мендель заявил, что в следующем сезоне команда готова к борьбе за победу в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«За какие места можете бороться? Это футбол — здесь возможно все, даже первое место. И мы серьезно об этом говорим. У нас такие же игроки, как и у остальных команд: две ноги, две руки», — сказал Мендель.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» уступила московскому «Локомотиву». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол был забит на 4-й минуте. Александр Руденко оказался первым на добивании после удара Морозова в перекладину и отправил мяч в сетку. На 10-й минуте защитник гостей Кевин Андраде получил желтую карточку. После просмотра VAR решение было пересмотрено, и Андраде получил прямую красную карточку. «Балтика» доигрывала матч в меньшинстве.

Ранее легенда московского «Спартака» заявил, что тренеру клуба РПЛ место в цирке.