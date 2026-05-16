«Спартак» обошел победителя РПЛ по важному показателю

Заместитель генерального директора московского «Спартака» по коммерции и развитию Вячеслав Соловьев заявил, что клуб обошел «Краснодар» по посещаемости, передает «Евро-футбол.ру».

«На данный момент у нас средняя посещаемость по РПЛ и Кубку России составляет более 24 700 человек. Мы обошли «Краснодар», который является монокомандой в городе и занимает второе место в РПЛ по посещаемости», — сказал Соловьев.

После 29 туров петербургский «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин предсказал победителя РПЛ.