Фигурист Траньков о безопасности в США: с негативом не сталкивался

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, болельщик «Зенита» Максим Траньков рассказал об обстановке в США перед чемпионатом мира по футболу, заявив, что не сталкивался с негативом, передает Sport24.

«Будет ли там безопасно во время проведения турнира? Думаю, должно быть все в порядке. По крайней мере, я сейчас нахожусь в США по личным делам, и никакого напряжения не ощущается. Ни с каким негативом не сталкивался», — сказал Траньков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем.