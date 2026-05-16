Бывший президент «Локомотива» назвал победителя РПЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что петербургский «Зенит» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«Зенит» уже не упустит шанс стать чемпионом. Он точно обыграет «Ростов», сто процентов. Я нисколько в этом не сомневаюсь», — сказал Наумов.

После 29 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 65 очков и на два балла опережает ближайшего преследователя — «Краснодар». В заключительном туре петербуржцы проведут выездную встречу против «Ростова», «Краснодар» на своем поле примет «Оренбург».

В случае если «Зенит» сыграет вничью с «Ростовом», петербургская команда станет чемпионом страны. Матчи 30-го тура РПЛ состоятся в воскресенье, 17 мая. Все игры начнутся одновременно, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

