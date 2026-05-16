ФИФА обсудит с Федерацией футбола Ирана участие в чемпионате мира

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем проведет переговоры с представителями Федерации футбола Ирана, на которыхrs стороны обсудят участие Ирана в чемпионате мира, передает Reutetrs.

Встреча состоится в Стамбуле. Графстрем намерен предоставить иранцам гарантии, касающиеся участия национальной команды в турнире.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не оправдало себя, и вопрос о возвращении российских команд необходимо пересмотреть. Однако позже The Times сообщило, что совет ФИФА не станет рассматривать допуск россиян, опасаясь давления со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем.