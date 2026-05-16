Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВизит Трампа в КитайВспышка хантавируса
Спорт

ФИФА обсудит с Федерацией футбола Ирана участие в чемпионате мира

Генсек ФИФА Графстре обсудит с Федерацией футбола Ирана участие в ЧМ
IMAGO/NOUSHAD THEKKAYIL/Global Look Press

Генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрем проведет переговоры с представителями Федерации футбола Ирана, на которыхrs стороны обсудят участие Ирана в чемпионате мира, передает Reutetrs.

Встреча состоится в Стамбуле. Графстрем намерен предоставить иранцам гарантии, касающиеся участия национальной команды в турнире.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иран квалифицировался на ЧМ-2026, сыграв вничью 2:2 с Узбекистаном и попав в группу G, где национальная команда должна встретиться со сборными Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча команды должны пройти на территории США.

2 февраля президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что отстранение России не оправдало себя, и вопрос о возвращении российских команд необходимо пересмотреть. Однако позже The Times сообщило, что совет ФИФА не станет рассматривать допуск россиян, опасаясь давления со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось о том, что сборная Ирана может пропустить ЧМ-2026 из-за визовых проблем.

 
Теперь вы знаете
Поездка Путина в Китай, планы США на бомбежку Ирана и обман школьников из-за ЕГЭ. Главное к утру 16 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!