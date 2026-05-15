Булыкин рассказал, сможет ли «Ростов» обыграть «Зенит»

Знаменитый нападающий Дмитрий Булыкин, выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», известные зарубежные клубы и сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от матча «Ростов» — «Зенит» в последнем туре РПЛ, где может решиться судьба чемпионского титула.

«Не знаю, что нужно сделать, чтобы «Ростов» был мотивирован против «Зенита». Тем более уровень «Зенита» и мастерство футболистов намного выше, чем у «Ростов», поэтому я думаю, что даже ничьей не будет, а «Зенит» победит. Здесь, наверное, ошибка стратегическая «Краснодара», что они так плохо сыграли с «Динамо». Просто надо было выиграть этот важный матч, как они делали все время, они все время «Динамо» обыгрывали, особенно в важных матчах. И была бы другая ситуация у «Краснодара», намного лучше. А так сейчас чемпионства уже практически лишились, еще остается «Спартак» в Кубке. И вот здесь тоже главное — также не допустить такие же ошибки, не забивать впереди и плохо сыграть в обороне, потому что «Спартак» в атаке очень хорош, и там футболисты высокого уровня и тоже могут реализовать малейший момент, который им предоставят», — подчеркнул Булыкин.

После поражение от «Динамо» в 29-м туре РПЛ «Краснодар» на два очка отстает перед последним туром чемпионата от «Зенита», которому для оформления титула достаточно сыграть вничью на выезде против «Ростова».

Ранее в «Краснодаре» раскрыли план действий на случай чемпионства «Зенита».

 
