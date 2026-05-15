Итальянского теннисиста Синнера вырвало во время матча с Медведевым

Итальянского теннисиста Янника Синнера вырвало во время матча с россиянином Даниилом Медведевым.

Инцидент произошел втором сете при счете 1:3. Синнера вырвало в углу корта. В третьем сете итальянец и вовсе взял медицинский тайм-аут.

Сейчас матч прерван из-за дождя. Точное время возобновления матча неизвестно.

В финале победителя пары Синнер — Медведев ждет Каспер Рууд. Финальный поединко запланирован на 17 мая.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

