Медведев сражается с первой ракеткой мира за финал престижного турнира. LIVE

Теннис. «Мастерс». Рим. Полуфинал. Янник Синнер — Даниил Медведев. ОНЛАЙН

В полуфинале грунтового «Мастерса» в Риме россиянин Даниил Медведев играет с первой ракеткой мира Янником Синнером. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

21:29

0:15! Синнер ошибся на своей подаче — аут.

21:28

Синнер сделал брейк и сократил отставание во втором сете до минимума — 2:3!

21:27

Больше у Синнера! Медведев решил сыграть укороченным и попал в сетку. Опять брейк-поинт у итальянца.

21:27

Ровно! Медведев исполнил эйс и отыграл брейк-поинт.

21:27

Больше у Синнера! Медведев опять ошибся по ширине — аут. Брейк-поинт у итальянца.

21:26

40:40! Медведев пытался попасть по боковой линии, но чуть-чуть ошибся — аут.

21:25

40:30! Медведев мощно атаковал по задней линии и вынудил Синнера отбить в аут. Итальянец оперся на ракетку и тяжело задышал.

21:24

30:30! Соперники долго обменивались ударами, пока Медведев не ошибся: он вышел к сетке и сыграл укороченным, но слишком слабо. Синнер догнал мяч и направил его за спину сопернику.

21:23

30:15! Как же великолепно Медведев атаковал по боковой линии! Синнер с трудом догнал мяч, но смог отбить только в сетку.

21:23

15:15! Медведев ошибся по длине.

21:22

15:0! Медведев классно атаковал в противоход Синнеру, а затем сыграл укороченным — и Синнер не достал этот мяч.

21:21

Синнер с большим трудом забрал свою подачу и взял свой первый гейм во втором сете! Счет стал 3:1 — по-прежнему в пользу Медведева.

21:21

Больше у Синнера! Он здорово подал — точно по боковой линии.

21:20

Ровно! Синнер исполнил подачу, а потом вышел к сетке и с лета отправил мяч в пустую часть корта.

21:20

Брейк-поинт у Медведева! Синнер попал в сетку.

21:19

Ровно! Синнер очень мощно подал, а затем с лета ударил по мячу и атаковал в недосягаемый для Медведева угол.

21:18

Брейк-поинт у Медведева! Синнер ошибся — попал в сетку.

21:17

Ровно! Синнер хорошо подал и вышел к сетке, чтобы добить соперника, но затем неожиданно ошибся — аут.

21:17

Больше у Синнера! Итальянец мастерски атаковал в противоположные углы корта, и Медведев не догнал мяч.

21:16

40:40! Медведев сорвал прием подачи.

21:15

30:40! Синнер вышел к сетке и мог легко взять очко, но немного не попал в корт! Брейк-поинт у Медведева.

21:14

30:30! Медведев прекрасно принял подачу Синнера и мощно атаковал в угол корта. Янник успел достать мяч, но направил его в аут.

21:13

30:15! Медведев шикарно обвел Синнера, который опрометчиво вышел к сетке, и попал точно по боковой линии!

21:12

30:0! Синнер пока уверенно выглядит на своей подаче.

21:11

15:0! Синнер загонял Медведева по корту очень сильными ударами по задней линии и дождался его ошибки.

21:10

Медведев забрал гейм на своей подаче и повел во втором сете со счетом 3:0!

21:10

40:30! Невероятная подача от Медведева — в самую линию.

21:10

30:30! Двойная ошибка у Медведева.

21:09

30:15! Янник ошибся по ширине — аут.

21:09

15:15! Прекрасный эйс в исполнении Медведева.

21:08

0:15! Синнер исполнил бесподобный укороченный — попал точно по боковой линии. Медведев не догнал мяч.

21:07

Медведев сделал брейк и повел во втором сете со счетом 2:0! Зрители громко аплодируют россиянину и поддерживают его овациями.

21:06

30:40! Синнер неожиданно попал в сетку, и Медведев заработал брейк-поинт.

21:05

30:30! Синнер попал точно в угол корта, и Медведев с трудом догнал мяч — аут.

21:04

15:30! Синнер сыграл укороченным, но Медведев догнал мяч и вернул его. Тогда итальянец попытался обвести соперника, но ошибся и направил мяч в аут.

21:03

15:15! Медведев ошибся по длине.

21:02

0:15! Синнер ошибся на своей подаче.

21:01

Медведев быстро забрал гейм на своей подаче и повел во втором сете — 1:0!

21:00

Второй сет начался! Медведев быстро повел на своей подаче — 30:15.

20:57

Синнер забрал этот гейм, а вместе с ним и первый сет — со счетом 6:2. Итальянцу понадобилось всего 33 минуты, чтобы выиграть первую партию.

20:56

40:15! Синнер ошибся по длине — аут.

20:55

40:0! Янник исполнил отличную подачу и заработал тройной сетбол.

20:54

30:0! Медведев хорошо загонял Синнера по углам, вышел к сетке и должен был завершать розыгрыш в свою пользу, но попал в сетку.

20:53

15:0! Синнер подает на сет — и начинает удачно.

20:52

Медведев забрал свою подачу и сократил отставание в первом сете — 2:5!

20:52

Больше у Медведева! Россиянин исполнил прекрасную подачу.

20:51

Ровно! Третья двойная ошибка Медведева в матче.

20:51

Больше у Медведева!

20:50

40:40! Медведев ошибся по ширине — аут.

20:50

40:30! Синнер попал под самую заднюю линию.

20:50

40:15! Даниил вынудил Янника ошибиться и ответить в аут.

20:49

30:15! Медведев мощно подал в один угол, а затем атаковал в противоположную, пустую часть корта.

20:49

15:15! Медведев допустил вторую двойную ошибку в этом матче.

20:48

15:0! Медведев хорошо начал на своей подаче — попал точно по задней линии.

20:48

Синнер очень быстро забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:1.

20:47

40:15! Медведев принял подачу соперника в аут.

20:47

30:15! Синнер подал в один угол, а затем атаковал в другой. Медведев не успел добежать.

20:46

15:15! Янник сделал эйс.

20:45

0:15! Синнер попытался сыграть укороченным, но попал в сетку.

20:44

Медведев исполнил отличную подачу (Синнер принял в аут) и выиграл свой первый гейм в матче! Счет в первом сете — 4:1 в пользу итальянца.

20:43

Больше у Медведева! Синнер попал в сетку.

20:43

40:40! Двойная ошибка Медведева — очень невовремя.

20:42

40:30! Синнер ошибся по ширине — аут.

20:42

30:30! Янник ошибся — попал в сетку.

20:42

15:30! Синнер идеально попал в угол корта — этот мяч было невозможно достать.

20:41

15:15! Синнер отправил мяч за спину Медведеву — в угол корта.

20:40

15:0! Первая ошибка Синнера в матче — он отправил мяч в аут. Медведев повел на своей подаче.

20:39

Синнер под ноль взял гейм на своей подаче и повел в первом сете со счетом 4:0!

20:38

40:0! Синнер красиво, в прыжке попал по летящему мячу и вколотил его в корт.

20:37

30:0! Синнер сделал эйс.

20:36

15:0! Синнер вышел к сетке, и Медведев имел шанс обвести его, но сам попал в сетку.

20:36

Синнер сделал еще один брейк и повел в первом сете со счетом 3:0!

20:35

15:40! Медведев вышел к сетке и мощно атаковал, но Синнер сумел достать мяч и отправил его в недосягаемую часть корта.

20:34

15:30! Медведев допустил еще одну простую ошибку — аут.

20:34

15:15! Даниил ошибся по длине.

20:33

15:0! Медведев быстро повел на своей подаче.

20:32

Синнер под ноль забрал гейм на своей подаче и повел в первом сете со счетом 2:0.

20:31

40:0! Даниил опрометчиво вышел к сетке и пропустил мяч за спину.

20:30

30:0! Медведев принял подачу Синнера в аут.

20:29

15:0 на подаче Синнера! Медведев принял подачу, и соперники провели долгий розыгрыш, в ходе которого россиянин ошибся первым — попал в сетку.

20:28

Синнер сделал ранний брейк и повел в первом сете — 1:0.

20:28

15:40! Синнер заработал два брейк-поинта.

20:27

15:30! Великолепная подача навылет помогла Медведеву набрать первое очко.

20:26

Даниил неудачно начал на своей подаче — 0:30.

20:25

Матч начался! Медведев на подаче.

20:20

Теннисисты начали разминку!

20:05

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале «Мастерса» в Риме играют первая ракетка мира — итальянец Янник Синнер — и россиянин Даниил Медведев.

 
