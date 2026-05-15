Медведев сражается с первой ракеткой мира за финал престижного турнира. LIVE

0:15! Синнер ошибся на своей подаче — аут.
Синнер сделал брейк и сократил отставание во втором сете до минимума — 2:3!
Больше у Синнера! Медведев решил сыграть укороченным и попал в сетку. Опять брейк-поинт у итальянца.
Ровно! Медведев исполнил эйс и отыграл брейк-поинт.
Больше у Синнера! Медведев опять ошибся по ширине — аут. Брейк-поинт у итальянца.
40:40! Медведев пытался попасть по боковой линии, но чуть-чуть ошибся — аут.
40:30! Медведев мощно атаковал по задней линии и вынудил Синнера отбить в аут. Итальянец оперся на ракетку и тяжело задышал.
30:30! Соперники долго обменивались ударами, пока Медведев не ошибся: он вышел к сетке и сыграл укороченным, но слишком слабо. Синнер догнал мяч и направил его за спину сопернику.
30:15! Как же великолепно Медведев атаковал по боковой линии! Синнер с трудом догнал мяч, но смог отбить только в сетку.
15:15! Медведев ошибся по длине.
15:0! Медведев классно атаковал в противоход Синнеру, а затем сыграл укороченным — и Синнер не достал этот мяч.
Синнер с большим трудом забрал свою подачу и взял свой первый гейм во втором сете! Счет стал 3:1 — по-прежнему в пользу Медведева.
Больше у Синнера! Он здорово подал — точно по боковой линии.
Ровно! Синнер исполнил подачу, а потом вышел к сетке и с лета отправил мяч в пустую часть корта.
Брейк-поинт у Медведева! Синнер попал в сетку.
Ровно! Синнер очень мощно подал, а затем с лета ударил по мячу и атаковал в недосягаемый для Медведева угол.
Брейк-поинт у Медведева! Синнер ошибся — попал в сетку.
Ровно! Синнер хорошо подал и вышел к сетке, чтобы добить соперника, но затем неожиданно ошибся — аут.
Больше у Синнера! Итальянец мастерски атаковал в противоположные углы корта, и Медведев не догнал мяч.
40:40! Медведев сорвал прием подачи.
30:40! Синнер вышел к сетке и мог легко взять очко, но немного не попал в корт! Брейк-поинт у Медведева.
30:30! Медведев прекрасно принял подачу Синнера и мощно атаковал в угол корта. Янник успел достать мяч, но направил его в аут.
30:15! Медведев шикарно обвел Синнера, который опрометчиво вышел к сетке, и попал точно по боковой линии!
30:0! Синнер пока уверенно выглядит на своей подаче.
15:0! Синнер загонял Медведева по корту очень сильными ударами по задней линии и дождался его ошибки.
Медведев забрал гейм на своей подаче и повел во втором сете со счетом 3:0!
40:30! Невероятная подача от Медведева — в самую линию.
30:30! Двойная ошибка у Медведева.
30:15! Янник ошибся по ширине — аут.
15:15! Прекрасный эйс в исполнении Медведева.
0:15! Синнер исполнил бесподобный укороченный — попал точно по боковой линии. Медведев не догнал мяч.
Медведев сделал брейк и повел во втором сете со счетом 2:0! Зрители громко аплодируют россиянину и поддерживают его овациями.
30:40! Синнер неожиданно попал в сетку, и Медведев заработал брейк-поинт.
30:30! Синнер попал точно в угол корта, и Медведев с трудом догнал мяч — аут.
15:30! Синнер сыграл укороченным, но Медведев догнал мяч и вернул его. Тогда итальянец попытался обвести соперника, но ошибся и направил мяч в аут.
15:15! Медведев ошибся по длине.
0:15! Синнер ошибся на своей подаче.
Медведев быстро забрал гейм на своей подаче и повел во втором сете — 1:0!
Второй сет начался! Медведев быстро повел на своей подаче — 30:15.
Синнер забрал этот гейм, а вместе с ним и первый сет — со счетом 6:2. Итальянцу понадобилось всего 33 минуты, чтобы выиграть первую партию.
40:15! Синнер ошибся по длине — аут.
40:0! Янник исполнил отличную подачу и заработал тройной сетбол.
30:0! Медведев хорошо загонял Синнера по углам, вышел к сетке и должен был завершать розыгрыш в свою пользу, но попал в сетку.
15:0! Синнер подает на сет — и начинает удачно.
Медведев забрал свою подачу и сократил отставание в первом сете — 2:5!
Больше у Медведева! Россиянин исполнил прекрасную подачу.
Ровно! Третья двойная ошибка Медведева в матче.
Больше у Медведева!
40:40! Медведев ошибся по ширине — аут.
40:30! Синнер попал под самую заднюю линию.
40:15! Даниил вынудил Янника ошибиться и ответить в аут.
30:15! Медведев мощно подал в один угол, а затем атаковал в противоположную, пустую часть корта.
15:15! Медведев допустил вторую двойную ошибку в этом матче.
15:0! Медведев хорошо начал на своей подаче — попал точно по задней линии.
Синнер очень быстро забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 5:1.
40:15! Медведев принял подачу соперника в аут.
30:15! Синнер подал в один угол, а затем атаковал в другой. Медведев не успел добежать.
15:15! Янник сделал эйс.
0:15! Синнер попытался сыграть укороченным, но попал в сетку.
Медведев исполнил отличную подачу (Синнер принял в аут) и выиграл свой первый гейм в матче! Счет в первом сете — 4:1 в пользу итальянца.
Больше у Медведева! Синнер попал в сетку.
40:40! Двойная ошибка Медведева — очень невовремя.
40:30! Синнер ошибся по ширине — аут.
30:30! Янник ошибся — попал в сетку.
15:30! Синнер идеально попал в угол корта — этот мяч было невозможно достать.
15:15! Синнер отправил мяч за спину Медведеву — в угол корта.
15:0! Первая ошибка Синнера в матче — он отправил мяч в аут. Медведев повел на своей подаче.
Синнер под ноль взял гейм на своей подаче и повел в первом сете со счетом 4:0!
40:0! Синнер красиво, в прыжке попал по летящему мячу и вколотил его в корт.
30:0! Синнер сделал эйс.
15:0! Синнер вышел к сетке, и Медведев имел шанс обвести его, но сам попал в сетку.
Синнер сделал еще один брейк и повел в первом сете со счетом 3:0!
15:40! Медведев вышел к сетке и мощно атаковал, но Синнер сумел достать мяч и отправил его в недосягаемую часть корта.
15:30! Медведев допустил еще одну простую ошибку — аут.
15:15! Даниил ошибся по длине.
15:0! Медведев быстро повел на своей подаче.
Синнер под ноль забрал гейм на своей подаче и повел в первом сете со счетом 2:0.
40:0! Даниил опрометчиво вышел к сетке и пропустил мяч за спину.
30:0! Медведев принял подачу Синнера в аут.
15:0 на подаче Синнера! Медведев принял подачу, и соперники провели долгий розыгрыш, в ходе которого россиянин ошибся первым — попал в сетку.
Синнер сделал ранний брейк и повел в первом сете — 1:0.
15:40! Синнер заработал два брейк-поинта.
15:30! Великолепная подача навылет помогла Медведеву набрать первое очко.
Даниил неудачно начал на своей подаче — 0:30.
Матч начался! Медведев на подаче.
Теннисисты начали разминку!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале «Мастерса» в Риме играют первая ракетка мира — итальянец Янник Синнер — и россиянин Даниил Медведев.