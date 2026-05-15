Матч Синнера и Медведева на турнире в Риме прервали в решающем сете

Матч Синнера и Медведевав в полуфинале турнира в Риме прервали из-за дождя

Полуфинальный матч 1/2 финала турнира в Риме между Янником Синнером и Даниилом Медведевым прервали из-за дождя в третьем сете.

На момент приостановки матча Синнер вел в третьем сете со счетом 4:2. До приостановки матча спортсмены провели на корте более двух часов.

Сейчас зрители покинули стадион. Встреча возобновится не ранее 23:15 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В финале победителя пары Синнер — Медведев ждет Каспер Рууд.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев пробился в полуфинал «Мастерса» в Риме.