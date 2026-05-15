«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина

Ярославский «Локомотив» со счетом 4:1 обыграл казанский «Ак Барс» в третьем матче финала Кубка Гагарина.

В составе победителей точными бросками отметились Максим Березкин, Рихард Паник и Никита Черепанов и Артур Каюмов. За «Ак Барс» шайбу забросил Митчелл Миллер.

«Локомотив» ведет в финальной серии до четырех побед со счетом 2:1. Следующая игра будет сыграна в Казани 17 мая.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

