Первая игра в Казани: «Ак Барс» принимает «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Перерыв! «Ак Барс» — «Локомотив» — 0:2.
Гол! Рихард Паник убежал один в ноль из своей зоны, подобрав шайбу после собственной же блокировки броска от Миллера! Как будто бы мог Билялов сыграть понадежнее и спасти свою команду, но не вышло — 0:2!
Бросает с рикошетом от клюшки Фисенко, до Билялова шайба не доходит.
Статистика по броскам в створ просто ужасающая к этому моменту игры для «Ак Барса» — 1:13!
Гол! За пять секунд до конца второго малого штрафа Березкин смог забрать подбор после серии рикошетов на вбрасывании и поразить пустые ворота! Был отыгран Береглазовым Билялов, 0:1!
Две минуты из четырех смогли съесть казанцы у игроков ярославской команды, очень тяжело даются оборонительные действия «Ак Барсу» сейчас.
Терехов получает двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Радулова!
Денисенко ввалил локтем в голову Елесину, продолжает Григорий активно действовать против оппонентов.
Смогли надежно отбиться казанцы, даже ни разу бросить в створ «железнодорожникам» не удалось в этом большинстве.
Денисенко получает две минуты штрафа за толчок соперника на борт.
С дальнего пятака Фрез пытался в ближний угол после броска Полунина добавить шайбу в сетку, однако Тимур Билялов надежно отоборонялся в этом эпизоде.
Яшкин и Елесин сцепились у скамейки хозяев, Александр был без шлема, поэтому судья и не дал толком ребятам выяснить друг с другом отношения.
Cтартовые минуты игры остаются за казанцами.
Игра началась! Поехали!
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит на «Татнефть Арене» у казанского«Ак Барса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.