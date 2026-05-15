Первая игра в Казани: «Ак Барс» принимает «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Хоккей. Финал Кубка Гагарина. 3-я игра. «Ак Барс» — «Локомотив». ОНЛАЙН
В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит на «Татнефть Арене» у казанского«Ак Барса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет КХЛ — плей-офф. Финал. 3-й матч
15 мая 2026, 19:00
Ак Барс
Казань, Россия
Перерыв
0 : 2
Локомотив
Ярославль, Россия
11:55' Берёзкин
17:32' Паник
Стадион «Татнефть-Арена», Казань, Россия
Главный судья: Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
1-й период
11:55′Берёзкин
17:32′Паник
2-й период
3-й период
20'

Перерыв! «Ак Барс» — «Локомотив» — 0:2.

18'

Гол! Рихард Паник убежал один в ноль из своей зоны, подобрав шайбу после собственной же блокировки броска от Миллера! Как будто бы мог Билялов сыграть понадежнее и спасти свою команду, но не вышло — 0:2!

16'

Бросает с рикошетом от клюшки Фисенко, до Билялова шайба не доходит.

14'

Статистика по броскам в створ просто ужасающая к этому моменту игры для «Ак Барса» — 1:13!

12'

Гол! За пять секунд до конца второго малого штрафа Березкин смог забрать подбор после серии рикошетов на вбрасывании и поразить пустые ворота! Был отыгран Береглазовым Билялов, 0:1!

11'

Две минуты из четырех смогли съесть казанцы у игроков ярославской команды, очень тяжело даются оборонительные действия «Ак Барсу» сейчас.

9'

Терехов получает двойной малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой против Радулова!

9'

Денисенко ввалил локтем в голову Елесину, продолжает Григорий активно действовать против оппонентов.

8'

Смогли надежно отбиться казанцы, даже ни разу бросить в створ «железнодорожникам» не удалось в этом большинстве.

6'

Денисенко получает две минуты штрафа за толчок соперника на борт.

4'

С дальнего пятака Фрез пытался в ближний угол после броска Полунина добавить шайбу в сетку, однако Тимур Билялов надежно отоборонялся в этом эпизоде.

3'

Яшкин и Елесин сцепились у скамейки хозяев, Александр был без шлема, поэтому судья и не дал толком ребятам выяснить друг с другом отношения.

2'

Cтартовые минуты игры остаются за казанцами.

19:01

Игра началась! Поехали!

18:50

В третьем матче финальной серии Кубка Гагарина ярославский «Локомотив» гостит на «Татнефть Арене» у казанского«Ак Барса». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

