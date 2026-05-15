Игрок «Спартака» назвал цели команды на остаток сезона

Игрок «Спартака» Барко: «Спартак» нацелен выиграть и бронзу РПЛ, и Кубок России
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского «Спартака» Эсекьель Барко заявил, что команда нацелена выиграть бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубок России, передает «Матч ТВ».

«Самый важный матч для нас — это предстоящий. Ближайшая игра с «Динамо», поэтому сейчас полностью сосредоточены на этой встрече. Мы нацелены выиграть бронзу РПЛ и Кубок России», — сказал Барко.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

Ранее экс-футболист ЦСКА не исключил того, что «Спартак» не обыграет махачкалинское «Динамо».

 
