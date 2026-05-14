Экс-футболист ЦСКА не исключил того, что «Спартак» не обыграет махачкалинское «Динамо»

Экс-футболист Масалитин: «Спартак» может потерять очки в игре с «Динамо»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Бывший футболист Валерий Масалитин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Спартак» может не завоевать бронзу Российской премьер-лиги (РПЛ), потеряв очки в игре с махачкалинским «Динамо».

«Фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? У «Спартака» будет непростой матч. Махачкалинское «Динамо» бьется за сохранение прописки. На махачкалинском поле тяжело играть в комбинационный футбол. Возможно, «Спартак» потеряет очки. Все в руках «Локомотива». Если «Локомотив» не проиграет, они выиграют бронзу. Возможно, в составе ЦСКА в матче с «Локомотивом» будет много молодежи. Если молодым футболистам ЦСКА «Локомотив» не даст играть, то у ЦСКА будут проблемы», — сказал Масалитин.

В турнирной таблице «Спартак» вернулся на четвертое место, набрав 51 балл. В заключительном туре РПЛ красно-белые на выезде сыграют с махачкалинским «Динамо». Все матчи 30-го тура РПЛ начнутся одновременно — 17 мая в 18:00 по московскому времени. Московский «Локомотив», идущий на третьем месте, набрал 53 очка. «Локомотив» в последнем туре сыграет с московским ЦСКА.

