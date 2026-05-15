Карпин рассказал о стычке с Зиданом

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал в рамках фестиваля Российского футбольного союза (РФС) «Магнит футбола» о стычке с Зинедином Зиданом в 2002 году во время товарищеского матча.

«Обычная перепалка, ничего сверхъестественного. В любом футбольном матче это может произойти. После игры обе команды собрались в ресторане, общались. Посмеялись, поговорили на футбольные темы, была отличная встреча, атмосфера», — сказал Карпин.

Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с февраля 2022 года. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, чемпионат Европы-2024 и рискует не сыграть на мундиале летом 2026 года.

2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

