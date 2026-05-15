Булыкин сравнил гол Тюкавина со своим за зарубежный клуб

Екатерина Лызлова/РИА Новости

Знаменитый в прошлом футболист, бывший нападающий сборной России, а ныне политик Дмитрий Булыкин, во время игровой карьеры выступавший за московские «Локомотив» и «Динамо», а также многие зарубежные клубы, включая немецкий «Байер», бельгийский «Андерлехт», «Аякс» и «Твенте» из Нидерландов, в комментарии для «Газеты.Ru» сравнил гол Константина Тюкавина в ворота «Краснодара» со своим первым забитым мячом за амстердамский «Аякс», где Булыкин так же сыграл на опережении.

«Мне понравился гол Тюкавина – я такой же забил первый гол за «Аякс». Когда только пришел и надо было перед болельщиками показать себя, я забил такой же. Поэтому, конечно, рад за Тюкавина – он забил, и «Динамо», наверное, помогло «Зениту» стать чемпионом. У «Краснодара» есть еще шанс в Кубке, поэтому ему не стоит отчаиваться, а Кубок – это тоже трофей», — считает Булыкин.

После победы «Динамо» над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре Российской премьер-лиги перед заключительным туром «Зенит», обыгравший «Сочи» (2:1), вышел на первое место и завоюет золотые медали, если сыграет хотя бы вничью с «Ростовом» на выезде.

Ранее в «Краснодаре» раскрыли план действий на случай чемпионства «Зенита».

 
