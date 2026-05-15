Авербух назвал американцев лидерами мирового фигурного катания

Хореограф и продюсер Илья Авербух заявил, что американцы являются лидерами мирового фигурного катания, передает Sport24.

»США сейчас действительно лидеры в мировом фигурном катании. Главная причина — отсутствие конкуренции с россиянами. Думаю, когда мы вернемся в полном составе, Россия снова станет лучшей в мире. Не сразу, но за олимпийский цикл можно всех нагнать», — сказал Авербух.

Международный союз конькобежцев в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Петросян и Гуменник выступили на Олимпийских играх — 2026 и заняли шестые места в личных зачетах. При этом после Олимпиады российских фигуристов не допустили на чемпионат мира.

Ранее в ISU отказались говорить о сроках возвращения российских фигуристов.