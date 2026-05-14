«Написал Сизерону и поддержал его»: Кацалапов восхитился возвращением чемпиона

Олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России по фигурному катанию Никита Кацалапов в интервью «Газете.Ru» поделился впечатлениями от возвращения в спорт француза Гийома Сизерона, который встал в пару с Лоранс Фурнье-Бодри и в первый же сезон завоевал золото Олимпийских игр и чемпионата мира.

«На мой взгляд, конкурентов у Сизерона сейчас нет. Они с Лоранс провели большую работу и отлично скатались за минимальный срок — всего за один год. Так смогла бы далеко не каждая пара. Я так впечатлился этим, что даже написал Гийому, поддержал его и поделился своими эмоциями», — признался Кацалапов.

Также фигурист подчеркнул, что российские спортсмены были бы весьма конкурентоспособны на последнем чемпионате мира в случае допуска.

«Конечно, наши спортсмены могли бы претендовать на хорошие места. По крайней мере, в танцах на льду у нас действительно все движется в нужном направлении. Спортсмены подготовлены, вовлечены в соревновательный процесс. Безусловно радует то, как они работают с программами, подчищают элементы, как стараются показывать красивое и качественное катание», — отметил Кацалапов.

