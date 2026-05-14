Сафонов: меня невозможно сравнивать с Яшиным

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: я считаю, что меня невозможно сравнивать с Яшиным

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в эфире Okko признался, что не считает возможным сравнения себя с легендарным советским вратарем Львом Яшиным.

«Насчет сравнения с Яшиным: это все сказки какие-то. Думаю, что тут нет места таким сравнениям. Люди могут говорить что угодно, но я считаю, что сравнивать невозможно», — сказал Сафонов..

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. По ходу текущего сезона он выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье.

