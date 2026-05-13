Жена Сафонова отреагировала на обещание порноактрисы подарить Матвею «жаркие ночи»

Марина Кондратюк, жена российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировала в своих соцсетях на обещание порноактрисы Мэри Рок подарить голкиперу «жаркие ночи» за сейвы в финале Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

«Она не подозревает, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30, потому что ему утром вставать на тренировку», — заявила Марина.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште.

Встреча «ПСЖ» и «Баварии», которая состоялась на стадионе «Арена Мюнхен» в рамках полуфинала Лиги чемпионов, завершилась с результатом 1:1. Первый гол в этом матче оформил Усман Дембеле с передачи Хвичи Кварацхелии на 3-й минуте. На 90+4-й минуте Гарри Кейн сравнял счет в матче, его ассистентом выступил Альфонсо Дэвис.

Первый матч, который прошел в Париже, завершился со счетом 5:4 в пользу «ПСЖ». Таким образом, французский клуб по сумме двух матчей вышел в финал Лиги чемпионов. Вторым финалистом Лиги чемпионов стал лондонский «Арсенал».

Ранее Сафонов обратился к фанатам после выхода в финал ЛЧ.