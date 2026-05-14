«Поздравляю всех»: Сафонов высказался о победе «ПСЖ» в чемпионате Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поздравил всех с победой в чемпионате Франции после выигранного матча с «Лансом». Его слова приводит официальный сайт парижского клуба.

«Все рады, что сегодня достигли цели, и для нас было важно выиграть именно в выездном матче с «Лансом». Большое уважение «Лансу», они сегодня сильно нам усложнили задачу. Эта команда играет в хороший футбол. Но мы — чемпионы Франции, поздравляю всех», — заявил он.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов. Для него эта встреча стала 25-й в текущем чемпионате Франции.

Эта победа помогла «ПСЖ» досрочно выиграть чемпионат.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

