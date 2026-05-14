Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

В «Реале» заявили о полном разрыве отношений с «Барселоной»

Президент «Реала» Перес заявил, что разрывает отношения с «Барселоной»
Juan Medina/Reuters

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес заявил о полном разрыве отношений с каталонской «Барселоной» из-за судейского скандала. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Я полностью разрываю отношения с «Барселоной». Не хочу иметь никаких связей с клубом, который подкупал арбитров на протяжении двух десятилетий. Я хочу, чтобы справедливость восторжествовала в таком серьезном деле, как дело Негрейры», — заявил Перес.

Судейский скандал вокруг «Барселоны», известный как «Дело Негрейры», связан с обвинениями клуба в выплатах €7,3–8,4 млн бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год. По версии прокуратуры, деньги могли перечисляться для обеспечения лояльности судей. «Барселона» настаивает, что оплачивала исключительно легитимные технические отчеты по арбитрам.

10 мая «Барселона» одержала победу над «Реалом» в матче 35-го тура чемпионата Испании и досрочно стала 29-кратным чемпионом страны. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 2:0.

Ранее появилась информация, что Жозе Моуринью возглавил «Реал».

 
Теперь вы знаете
Возможный скачок инфляции, дополнительный выходной из-за ЧС и спецбатончик для пожарных. Что нового к утру 14 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!