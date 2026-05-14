«Удивляет вас, а не меня»: в «ПСЖ» оценили уровень Сафонова после завоевания чемпионства

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после чемпионского матча с «Лансом» в чемпионате Франции заявил, что его не удивляет, на каком уровне играет вратарь команды Матвей Сафонов. Его слова приводит издание L'Équipe.

«Это удивляет вас, но точно не меня. Я всегда говорил, что в моем распоряжении три голкипера высочайшего класса. Мы начинали сезон с Люкой Шевалье в старте, но затем ситуация изменилась. Мы постоянно стремимся выпускать лучших — тех футболистов, которые принесут максимальную пользу команде в данный момент», - -указал он.

13 мая «ПСЖ» одержал победу над «Лансом» в гостевом матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Лансе и завершилась со счетом 2:0. Счет открыл на 29-й минуте нападающий Хвича Кварацхелия. На четвертой добавленной минуте ко второму тайму окончательный результат установил Ибрагим Мбайе. Сафонов сделал восемь сейвов. Для него эта встреча стала 25-й в текущем чемпионате Франции.

Для 27-летнего вратаря это второй чемпионский титул в составе парижского клуба. Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года.

