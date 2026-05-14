«Бывали разные примеры»: легендарный тренер оценил перспективы Игдисамова в ЦСКА

Тренер Непомнящий: много примеров, когда тренер успешен в профи после работы с молодежкой

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, а также с национальными командами и ставший первым, кто вывел сборную из Африки в четвертьфинал чемпионата мира, когда руководил Камеруном на ЧМ-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о перспективах Дмитрия Игдисамова в работе с первой командой ЦСКА и вообще во взрослом футболе.

«История знает разные случаи. Подобных примеров много, когда человек работал с молодежью, а потом был вполне успешен с профессиональной командой, с первой. Но бывали и другие примеры, поэтому загадать сложно. Все-таки основная команда — немного другая история, чем молодежная», — рассказал Непомнящий.

Дмитрий Игдисамов, ранее работавший наставником молодежной команды ЦСКА, был назначен исполняющим обязанности главного тренера основы красно-синих после отставки Фабио Челестини. Под его руководством ЦСКА уступил в матче за выход в Суперфинал Кубка России московскому «Спартаку» (0:1) и обыграл «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ (2:1).

