«Не сдержал эмоции»: вратарь «Пари НН» извинился перед фанатами за нецензурные высказывания

Владимир Песня/РИА «Новости»

Вратарь «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев принес извинения перед болельщиками клуба за нецензурные высказывания в их адрес после матча 29-го тура РПЛ с ЦСКА, передает пресс-служба клуба.

«Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но то, что я говорил, ход моих мыслей, я оставляю при себе. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции», — сказал Медведев.

Медведев также пригласил фанатов на заключительную игру чемпионата, отметив, что готов оплатить болельщикам «Пари НН» поездку в Казань.

Во время той встречи на трибуне появился плакат с фото бывшего главного тренера команды Алексея Шпилевского и надписью «Наш тренер! Мы с тобой!». После игры Медведев в нецензурной форме заявил журналистам, что при виде баннера «чуть с ума не сошел» и что такие болельщики не должны приходить на матчи.

Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 1:2.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, набрав 48 очков. «Пари НН» идет в зоне прямого вылета, команда занимает предпоследнюю строчку в таблице, набрав 22 балла. Лидирует в РПЛ «Краснодар», набравший 63 балла и еще не сыгравший матч 29-го тура.

