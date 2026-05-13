Вторая ракетка мира проиграла украинке в четвертьфинале турнира в Риме

Рыбакина проиграла Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты и закончился победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Рыбакина реализовала семь подач навылет и пять двойных ошибок. Свитолина сделала один эйс и пять двойных ошибок.

В полуфинале Свитолина сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек, которая ранее являлась первой ракеткой мира.

Рыбакина — казахстанская теннисистка, победительница Уимблдонского турнира 2022 года и финалистка Australian Open 2023 года.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

