Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Спорт

Вторая ракетка мира проиграла украинке в четвертьфинале турнира в Риме

Рыбакина проиграла Свитолиной в четвертьфинале турнира в Риме
JAMES ROSS/AAPIMAGE/Reuters

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, уступила украинке Элине Свитолиной в четвертьфинале турнира категории WTA 1000 в Риме.

Матч продолжался 2 часа 23 минуты и закончился победой Свитолиной со счетом 2:6, 6:4, 6:4. Рыбакина реализовала семь подач навылет и пять двойных ошибок. Свитолина сделала один эйс и пять двойных ошибок.

В полуфинале Свитолина сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек, которая ранее являлась первой ракеткой мира.

Рыбакина — казахстанская теннисистка, победительница Уимблдонского турнира 2022 года и финалистка Australian Open 2023 года.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!