Хачанов не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме

Хачанов проиграл Рууду и не смог выйти в полуфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Карен Хачанов проиграл представителю Норвегии Касперу Рууду в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.

Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился со счетом 1:6, 6:1, 2:6. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Хачанов выполнил две подачи навылет и реализовал три брейк-пойнта из трех заработанных. Во втором сете при счете 1:0 в пользу россиянина пошел дождь, и матч остановился почти на 2,5 часа.

В полуфинале Рууд встретится с победителем матча между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира в Риме.