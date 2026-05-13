Стало известно, сколько заработали Чимаев и Стрикленд за титульный бой UFC

Чимаев заработал почти втрое больше Стрикленда за титульный бой UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заработал за титульный бой с американским бойцом Шоном Стриклендом почти в три раза больше своего соперника. Об этом пишет GiveMeSport.

Гонорар победителя боя Стрикленда составил 1,08 миллиона долларов — почти в три раза меньше, чем у проигравшего Чимаева, который получил 3,09 миллиона долларов.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил южноафриканца Дрикуса Дю Плесси и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева привела в восторг Конора Макгрегора. В предыдущем поединке Шон Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Чимаев показал разбитое лицо после поражения в бою со Стриклендом.