Чимаев показал разбитое лицо после поражения в бою за титул UFC со Стриклендом

Боец Чимаев показал разбитое лицо после проигранного боя за титул со Стриклендом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, в социальных сетях показал свое лицо спустя полтора суток после боя с американцем Шоном Стриклендом.

На лице Чимаева видны синяки.

Поединок продлился все пять раундов. Судьи отдали победу Стрикленду раздельным решением: 48-47, 47-48, 48-47. Американский боец стал новым чемпионом UFC в среднем

весе. Чимаев, представляющий ОАЭ, не сумел защитить титул в первый раз.

В активе Чимаева теперь 16 боев в ММА. Поражение от Стрикленда стало первым в его карьере — до этого он выигрывал все встречи. У Стрикленда 31 победа и 7 поражений.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора. В своем предыдущем бою Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.

Ранее Чимаев попросил Стрикленда о реванше.