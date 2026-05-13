Сафонов вернулся в стартовый состав «ПСЖ» и сыграет с «Лансом» в матче Лиги 1
Российский вратарь Матвей Сафонов вернулся в стартовый состав парижского «ПСЖ» на матч чемпионата Франции против «Ланса».

Встреча, которую должны были провести 11 апреля, проходит 13 мая на арене «Ланса». Парижане станут чемпионами Франции досрочно, если не проиграют этот матч.

Сафонов пропустил домашний матч 33-го тура с «Брестом», который завершился со счетом 1:0. Россиянина заменял 19-летний итальянец Ренато Марин.

До этого появилась информация, что Сафонов после первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Баварией» стал испытывать боли в икроножных мышцах. Именно по этой причине Сафонов не сыграл в матче чемпионата Франции с «Лорьяном» и провел всего одну тренировку перед ответной игрой с «Баварией».

Сафонов перешел в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах и восемь раз сыграл «на ноль». По ходу сезона Сафонов выиграл конкуренцию у француза Луки Шевалье, которого покупали на замену итальянцу Джанлуиджи Доннарумме. Действующий контракт российского вратаря с парижской командой рассчитан до лета 2029 года.

