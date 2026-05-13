Ветеран «Зенита» назвал причины провальной части сезона ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» Лепехин: в ЦСКА сами не понимают, есть у них команда или нет
Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о неудачном выступлении московского ЦСКА во второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Мне кажется, даже внутри клуба они не понимают, есть ли у них команда или нет. То, что было осенью и весной — две большие разницы. Начали неудачно после долгой зимней паузы и так и не смогли собраться. Возможно, дело даже не в команде, а в персоналиях. Если не хватает духа справиться с проблемами, то такое и происходит. Списывать результаты чисто на тренера я бы не стал», — сказал Лепехин.

В прошлом туре Российской премьер-лиги ЦСКА одолел «Пари НН». Встреча, которая состоялась в Нижнем Новгороде на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 2:1.

ЦСКА набрал 48 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы. В заключительном туре РПЛ армейцы на своем поле сыграют с московским «Локомотивом». Все матчи 30-го тура начнутся одновременно 17 мая в 18:00 по московскому времени.

